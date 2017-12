Auto belandt in berm naast A58 bij Etten-Leur

Geef uw mening Moeten we vuurwerk afsteken verbieden?

26 december Een algeheel vuurwerkverbod komt er voorlopig niet. En West-Brabantse gemeenten zien knalvrije zones ook niet zitten of vinden die praktisch onuitvoerbaar. Vragen we zo om ongelukken? Of is vuurwerk een té mooie traditie om in de ban te doen?