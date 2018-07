Auto belandt in berm na ongeluk in St. Willebrord, bestuurder op de vlucht

VIDEO Wat zijn ze eigenlijk aan het doen bij die A58, tussen De Stok en Princevil­le?

15 juli ETTEN-LEUR - Mogelijk was het al opgevallen: de afgelopen twee weken was de A58 in het weekend van knooppunt De Stok tot Princeville afgesloten, in de richting van Breda. Voor onderhoud, maar ook voor een stukje onderzoek. Vier aannemers mochten namelijk hun innovatief wegdekidee in de praktijk laten zien. Vijf vragen over dit onderzoek.