Aspergeteler Sweep Etten-Leur overweegt vertrek na bijna 100 jaar: ‘Ik voel me niet veilig meer’

ETTEN-LEUR - Melkveehouder en aspergeteler Gilbert Sweep uit Etten-Leur overweegt serieus zijn bedrijf te verplaatsen als er daadwerkelijk een wietkwekerij nabij zijn Aspergeboerderij De Santspuy wordt opgericht. ,,,Ik voel me nu al niet veilig meer.”

Legale wiet

Een groep ondernemers, verenigd in Project C, heeft een kassencomplex achter zijn boerderij aan de Rijsbergseweg gekocht, om daar legaal wiet te verbouwen.

Het familiebedrijf Sweep zit in 2022 al honderd jaar aan de Rijsbergseweg. Maar als de legale wietplantage daadwerkelijk aan het Lochtsepad komt, kan daar een einde aan komen.

Quote De wietplanta­ge zelf is straks misschien goed beveiligd, maar dat geldt niet voor mijn boerderij. Gilbert Sweep, Aspergeteler en melkveehouder

Sweep: ,,Ik denk dat de criminele sector zich de wietteelt niet zonder slag of stoot af laat pakken. Dit werkt criminaliteit in de hand. De wietplantage zelf is straks misschien goed beveiligd, maar dat geldt niet voor mijn boerderij.”

Hij krijgt naar zijn zeggen ook nog metershoge muren én veel meer verkeersbewegingen voor de kiezen. ,,En wij onze stikstofuitstoot maar reduceren.”

Het stuit Sweep tegen de borst dat omwonenden tot nu toe amper betrokken zijn. ,,Ik ben echt bang dat het er straks doorheen gedrukt wordt, dat wil ik voor zijn. Daarom kom ik nu al in actie”, zo laat hij weten. Het is in huize Sweep en in zijn omgeving het gesprek van de dag: ,,De hele omgeving vindt dat zo’n plantage hier niks heeft te zoeken.”

Ook ontving de Etten-Leurenaar veel steun op een Facebook-bericht waarin hij zijn zorgen uitte. Sweep snapt niet dat Project C voor een plek tussen de landbouwers heeft gekozen. ,,Doe dat lekker ergens op de Noordzee of een industrieterrein. Ik ga er dwars voor liggen dat ze hier beginnen.”

Quote De hele omgeving wordt bewezen veiliger als wij hier straks zitten. Peter Schouten, Initiatiefnemer project C en advocaat in Breda

Volgens de Bredase advocaat Peter Schouten, een van de initiatiefnemers van project C, is er een veiligheidsplan gemaakt dat de ‘hele omgeving veiliger maakt.’ Verlies van privacy is niet aan de orde, zegt hij: ,,We gaan natuurlijk geen camera's op de buren richten of zo. Er wordt een digitaal schild rond de kwekerij gelegd.”

Vrachtwagens

De nieuwbouw oogt, zegt Schouten, als een normaal kassencomplex met kantoren daarbij. Meer verkeersbewegingen? De bramen van de vorige eigenaar werden met vrachtwagens vervoerd. Wij maken gebruik van kleinere voertuigen.”

,,Het is in ons belang dat er geen veiligheidskwesties spelen. We hebben niet voor niets een 23 pagina's dik veiligheidsplan. Praat met ons en ga niet alleen af op de beeldvorming", is zijn verzoek aan de buurt. ,,We zijn hier 2,5 jaar mee bezig, we willen laten zien dat we het goed menen met Etten-Leur en zijn inwoners.”

Quote U bent een belangrij­ke ondernemer in Et­ten-Leur. Waarom denkt u niet met ons mee? Oproep Peter Schouten van Project C aan aspergeteler Gilbert Sweep

En zijn oproep aan Sweep is: ,,U bent een belangrijke ondernemer in Etten-Leur. Waarom denkt u niet met ons mee over hoe we het samen zo goed mogelijk vorm kunnen geven. We zijn tuinbouwers, ook gewoon agrariërs. Waarom helpen we mekaar niet?”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid streeft ernaar om eind dit jaar maximaal tien deelnemers te selecteren, uit de lijst van 149 aanmeldingen van ondernemers die willen deelnemen aan een landelijke proef met legale teelt van wiet. Ook een locatie aan de Etten-Leurse Geerstraat is in beeld.

De gemeente houdt op 26 en 27 augustus twee bewonersbijeenkomsten voor mensen die in de omgeving van het Lochtsepad en de Geerstraat nummer 29 wonen. Ze beantwoordt in de uitnodigingsbrief ook drie meest gestelde vragen. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.