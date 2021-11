‘Asbest na brand Torenvalk volgens regels opgeruimd’

ETTEN-LEUR - Alle asbest is opgeruimd. Alle wettelijke voorschriften zijn gevolgd. Er is geen gevaar geweest voor mensen die buiten de afzettingen bleven.

Aldus de gemeente in reactie op enig ongenoegen bij een bewoner van de Torenvalk in Etten-Leur. Daar was zondag brand waarbij asbest vrij kwam. De vraag was of dat zo maar kon, asbest op straat terwijl iedereen ruim een dag lang langs de met afzetlinten afgezette locatie kon lopen.

Voldoende geïnformeerd

Volgens de gemeente is de omgeving in overleg met deskundigen naar behoren afgezet, zijn bewoners voldoende geïnformeerd en mag van mensen verwacht worden dat ze afzettingen respecteren. Daarom ook is geen beveiliging opgeroepen, want dat zou onnodig gemeenschapsgeld kosten.

Inmiddels hebben omwonenden ook een tweede brief van pandeigenaar Alwel ontvangen, waarin is gemeld dat alle asbest is opgeruimd.