‘Arts’ probeert bij dementerende vrouw (94) in huis te komen: ‘Blijkbaar wisselen dit soort lieden adressen uit’

COLUMN Terrasge­luk: één muntthee en één vaccinatie graag

30 april ,,Wat gaan we eigenlijk doen op dat terras?”, vraag ik mijn vriendin als we erheen lopen. ,,Los van de solidariteit met de ondernemer: wat maakt zo’n tafeltje bij een restaurant nou zo anders dan die tafel in de eigen tuin waar we op koningsdag gezellig én gratis zaten met onze twee andere vriendinnen?”