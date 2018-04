Arm gezin uit Etten-Leur ruilt een week van geld, huis én auto's met rijk gezin uit Hoeven: 'Geld is een bijzaak'

Maakt geld gelukkig? Dat is de vraag die centraal staat in het televisieprogramma. Mario van Put: ,,Geld maakt het leven wel gemakkelijker. Het is handig als je het hebt, maar ik ben ook wel een gelukkig man. Ik heb liefde en liefde is niet te koop. Dat is het belangrijkste wat er is. Geld is slechts een bijzaak.” Hoewel Ronald een totaal ander leven heeft dan Mario, denkt hij er precies hetzelfde over. ,,Geluk zit niet in geld, maar in kleine dingen.”

Tattoos

Mario gaf zijn gezin in eerste instantie op als verrassing voor zijn vrouw en kinderen. ,,Het is vervelend om altijd ‘nee’ te moeten verkopen aan de kinderen. We dachten: we proberen het gewoon, we doen gewoon mee.” En daar heeft hij absoluut geen spijt van. Ze kwamen in het huis van Van den Broek terecht. Bestedingsruimte: 1500 euro voor één week. ,,We hebben uitgebreid boodschappen gedaan voor 160 euro, we zijn naar de Efteling geweest en we hebben een tattoo laten zetten door volkszanger Grad Damen. Ik een voor mijn moeder, die vorig jaar is overleden. Mijn vrouw Jessica heeft een vlinder laten zetten op haar enkel.” Er bleef nog 700 euro over. ,,Genoeg om heel veel kleding van te kopen.”