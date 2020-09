APB Etten-Leur: ‘Klachten over handhaving nemen fors toe, maar gemeente duikt weg’

Zegt fractievoorzitter Peter van der Wulp van het APB, met zes zetels één van de twee grootste coalitiepartijen in Etten-Leur. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld en de antwoorden die hij daarop kreeg van het college van burgemeester en wethouders bevallen hem ‘totaal niet.’ ,,Dit krijgt nog een vervolg", aldus Van der Wulp.

Quote Wij stellen hier serieuze vragen over serieuze klachten van inwoners. Peter van der Wulp, Fractievoorzitter APB Etten-Leur

,,Wij stellen hier serieuze vragen over serieuze klachten van inwoners en de gemeente duikt weg door te verwijzen naar een jaarprogramma dat al een jaar oud is. Zo gemakkelijk komen ze hier niet mee weg.”

Quote Klachten over een gebrek aan handhaving? Totaal niet. Lia Boeren, Fractievoorzitter ONS Etten-Leur

Hoewel Lia Boeren, fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in Etten-Leur (ONS) zich ‘totaal niet’ in het signaal zegt te herkennen, meldt Van der Wulp een flinke toename van het aantal klachten dat zijn fractie krijgt over handhaving van regels in de gemeente.

Daarbij heeft hij het over zaken als plastic dat te vroeg wordt aangeboden, afvalcontainers die niet binnen worden gehaald, afval dat wordt gedumpt, parkeren zonder vergunning of waar het niet mag en allerlei andere verkeersovertredingen.

Begin vorige maand bracht de fractie het onderwerp in een brief aan de orde, waarbij ze vroeg welke prioriteiten de gemeente heeft, wat inwoners zoal ergert vooral en of er ook cijfers beschikbaar waren.

Quote Als uw raad het niet agendeert, komt het ook niet aan de orde in de vergade­ring. Burgemeester en wethouders, Gemeente Etten-Leur

In een eveneens schriftelijke reactie wees het college er op dat het de gemeenteraad zelf is die aan de knoppen draait als het gaat om het stellen van prioriteiten en de controle op cijfers. Kort samengevat: ,,We hebben u het jaarprogramma met prioriteitenlijst en cijfers toegestuurd, maar uw raad heeft die niet geagendeerd.”

BOA's

Daar komt dit jaar bij dat de vijf BOA's waarover de gemeente beschikt, zich om begrijpelijke redenen wat minder bezig hebben kunnen houden met hun taken (prioriteiten en andere zaken) in de wijk dan wenselijk was geweest. Vanwege corona, licht burgemeester Miranda de Vries toe.

Quote Dit is voor onszelf in ieder geval een wake up call. Peter van der Wulp, Fractievoorzitter APB Etten-Leur

Van der Wulp bevestigt dat het praatstuk aan zijn aandacht is ontsnapt. Iets wat andere partijen overigens in ieder geval vorig jaar ook overkwam, want ook toen wees de burgemeester de raad er op dat ze dergelijke kwesties wél moet agenderen, want dan kan er in de raadsvergadering over gesproken worden.

Normale baan

Van der Wulp: ,,Ook daar wil ik het over hebben. De griffie zet stukken online, maar als je even niet oplet - de meeste raadsleden hebben ook nog een ‘normale’ baan - , kan een onderwerp aan je aandacht ontsnappen. Dit is voor onszelf in ieder geval een wake up call.”