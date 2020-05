Ankie de Hoon: ‘Boeren voelden zich een statistiek. Dat kwam knalhard bij me binnen’

Man uit Et­ten-Leur aangehou­den bij groot onderzoek naar internatio­na­le drugssmok­kel­ben­de

23 mei ETTEN-LEUR - Een 30-jarige man uit Etten-Leur is dinsdag aangehouden in zijn woning tijdens een huiszoeking in het kader van een groot onderzoek in België naar een internationale drugssmokkelbende. Hiervoor werkte de Belgische Federale Politie samen met de Nederlandse politie.