'Ank kon het negatieve naar het positieve draaien'

In Liefdevolle HerinneringPaul Demper schreef een boek over het laatste half jaar met zijn vrouw Ank (64). Hij zegde zijn baan op om voor haar te zorgen. ,,Geenmoment spijt."

Het verdriet na het verlies van een partner: de uitdrukking wil dat je er een boek over kan schrijven. Paul Demper voegde de daad bij het woord. Op 6 juli 2012 overleed zijn vrouw Ank Demper-Lodeweegs op 64-jarige leeftijd aan nierfalen. In 2014 schreef hij zijn eerste boek, getiteld Vol bewondering, over het laatste half jaar van haar leven. Hij kwam er zelfs mee in een uitzending van Man bij hond en kreeg daarop meer dan 1.600 reacties.

Quote Ze was een verschrik­ke­lijk origineel mens. Een beetje van het padje af, maar in de goede zin van het woord. Paul Demper over zijn vrouw Ank In het boek beschrijft Paul hoe ze die periode waarin Ank steeds zieker werd, samen hebben doorgemaakt. ,,Ank wist altijd het negatieve naar iets positiefs om te draaien. Na jeugddiabetes is ze altijd gevoelig gebleven voor infecties. Toen ook de nierdialyse niet meer werkte, heeft onze zwager Rob Kool een nier aan haar afgestaan. Dankzij die transplantatie hebben we samen nog vier mooie jaren gehad."

Volledig scherm Ank (midden) en Paul Demper met hun dochter Jessica. © Marjo Peppelaar Paul is letterlijk vol bewondering voor zijn vrouw. ,,Ze was een verschrikkelijk origineel mens. Een beetje van het padje af, maar in de goede zin van het woord. Ze was heel creatief, maakte beelden, schilderde en schreef gedichten. En ze was een echte natuurvrouw. Kijk", Paul wijst, ,,dit is het laatste beeld dat ze gemaakt heeft. Symbolisch, een vrouw die haar handen naar de hemel reikt."

Aan dat beeldje heeft Paul hun trouwringen gehangen. Binnenkort verschijnt een tweede boek: En hoe nu verder. Dat gaat over hoe hij met het verlies van zijn geliefde vrouw heeft leren omgaan, ondanks het gemis en het verdriet. ,,De moeilijkste dag was toen onze dochter Jessica een week na haar overlijden naar huis ging. Voor het allereerst alleen, in 39 jaar. Maar ik ben toch weer tot leven gekomen."

Quote Op haar graf verbouwde ik groente­plant­jes, precies zoals zij dat thuis ook deed Paul Demper ,,De dood van Ank heeft mij ook veel positieve ervaringen opgeleverd. Ik ben daar dankbaar voor, met hulp van familie en vrienden uit Etten-Leur. Ik denk dat ik met mijn boek andere mensen kan helpen die hetzelfde meemaken. Er zijn van die moeilijke momenten die iedereen beleeft: als je in je eentje terugkomt van vakantie in een leeg huis bijvoorbeeld. Mijn tip: nóóit alleen op de bank gaan zitten. Ga iets doen. Na een uurtje ervaar je vanzelf dat het beter gaat."

Het is typerend voor de manier waarop Paul zich door de moeilijke tijd na Anks overlijden heeft heengeslagen. ,,In de periode rond Kerstmis heb ik vier keer het Huis van de Vrede georganiseerd. Ik praatte over mijn leven en speelde op de piano muziek van Bach. En daarna aan de glühwein, dan werd het natuurlijk gezelliger. Het waren mooie middagen. Ank liep als het ware mee in die middagen, zij was er een beetje bij."

Volledig scherm Ank en Paul Demper waren 39 jaar samen toen Ank in 2012 overleed. © Marjo Peppelaar Nog wekelijks bezoekt Paul het graf van Ank. ,,Het is voor mij een rustpuntje. Op haar graf verbouwde ik groenteplantjes, precies zoals zij dat thuis ook deed: komkommers, tomaatjes, paprika. Maar na vier jaar kreeg ik een brief van de gemeente dat dit niet de bedoeling was."

Humor was de rode draad door hun huwelijk, zegt Paul. ,,Humor houdt een mens overeind. We hebben 32 jaar lang ieder jaar een 1-aprilgrap bedacht. Op een goed moment had iemand zelfs een weddenschap met mij afgesloten: 'mij krijg je nooit te pakken'. Maar binnen drie jaar lukte het toch: ik had een spiegel, zogenaamd een antiek erfstuk van mijn moeder, zo bewerkt dat hij meteen van de muur donderde toen hij hem voor ons op kwam hangen. Dat heeft hem twee flessen wijn gekost."

