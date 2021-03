Anbarg-restaurant Warm Hart redt 162 maaltijden van de prullenbak

ETTEN-LEUR – Sinds Grand Café Het Warm Hart in verzorgingshuis Het Anbarg in Etten-Leur meedoet aan de pilot om voedselverspilling te voorkomen, werden 162 maaltijden gered van de kliko.

De instelling doet sinds januari mee aan een proef met een app die het bedrijf Too Good To Go heeft gelanceerd om te voorkomen dat goed eten zomaar wordt weggegooid: overgebleven voedsel wordt via de app voor enkele euro's verkocht. Het is zo'n succes dat De Willaert in Zundert intussen ook meedoet en vanaf volgende week ook Rijserf in Rijsbergen.

‘We kopen altijd iets ruimer in omdat we niet weten welke maaltijden bewoners kiezen’

Jeroen Kamp is horecabedrijfsleider bij zorginstelling Avoord, waar Anbarg, Willaert en Rijserf onder vallen: ,,In Het Warm Hart kunnen bewoners elke dag kiezen uit twee menu’s en dus weten we nooit precies wat mensen willen eten. Voor de bewoners is de keus uit twee voorgerechten en twee hoofdgerechten fijn, maar voor ons betekent het, dat we altijd iets ruimer inkopen dan we in werkelijkheid nodig hebben. Aan het einde van de dag wordt het overgebleven voedsel vaak weggegooid. Dat vinden we jammer.”

Ruim twee miljoen Nederlanders kochten al overgebleven maaltijd

En het is ook niet nodig, zeggen de mensen van Anbarg nu ze samenwerken met Too Good To Go. Volgens die organisatie wordt een derde van al het eten verspild en doen intussen bijna vijfduizend Nederlandse cafés, restaurants, supermarkten, bakker en hotels mee met de app en hebben ruim twee miljoen mensen al een keer een maaltijd gekocht.

Voor €3,75 maaltijd afhalen bij de ingang van Het Anbarg

Jeroen Kamp geeft tegenwoordig elke dag op een vast tijdstip aan Too Good To Go door hoeveel maaltijden in Anbarg over zijn (voorgerecht en hoofdgerecht). ,,Die kunnen mensen voor €3,75 afhalen bij de ingang van ons gebouw. Voor wie een keer geen zin heeft om te koken, is het een verrassing wat hij krijgt. Inmiddels hebben we dankzij de app al 162 maaltijden kunnen redden van de prullenbak. Dat komt neer op een besparing van 405 kilogram CO2.”

Voorbeeld van een overgebleven maaltijd van restaurant Het Warm Hart van verzorgingshuis Anbarg in Etten-Leur, die mensen via een app kunnen kopen.