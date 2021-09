Amber (15) werd getroffen door kanker, nu lopen haar vriendinnen naar de top van de Mont Ventoux

Communica­tie zonder achilles­hiel bestaat niet: ‘Je moet niet bang zijn voor wrijving’

15 september ETTEN-LEUR - De unitmanager van kinderopvang Doremi was vrijdag wat verbaasd toen hij een journalist aan de lijn kreeg. Die belde om even te checken of de ouders al wisten dat er mogelijk tiny houses naast Doremi komen, vóórdat dat nieuws in de krant zou staan. Maar de manager wist het zelf nog niet. ,,En ons adres staat erbij? Weet je dat zeker?”