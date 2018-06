Amarant wil nieuwbouw in Stationsstraat Etten-Leur

Tijdelijke huisvesting

De afgelopen twee jaar woonde er een mix van statushouders en autochtone urgent woningzoekenden in het pand aan de Kerkstraat. Het ging om tijdelijke huisvesting maar was ook bedoeld om de integratie te bevorderen. De gemeente vindt het jammer dat het project per 1 juni is gestopt. ,,We hebben de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met snel beschikbare tijdelijke huisvesting", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Er is duidelijk vraag naar deze woonvorm. We zijn nu samen met woningbouwcorporatie Alwel op zoek naar een ander pand voor tijdelijke huisvesting."

Alle bewoners die er de laatste tijd woonden hebben inmiddels nieuw onderdak. ,,De bewoners zijn in januari op de hoogte gebracht dat zij uiterlijk op 1 juni andere huisvesting moesten hebben", zegt de woordvoerder. ,,Dat is gelukt, in sommige gevallen met bemiddeling van de gemeente."

Amarant

Amarant is ondertussen druk bezig met de herontwikkeling in het centrum van Etten-leur. De organisatie heeft in Etten-Leur vier appartementen, acht woonhuizen en drie locaties voor dagbesteding. Voor de cliënten die momenteel in een pand aan de Kapelstraat wonen zoekt Amarant een nieuw onderkomen.

,,De voorkeur gaat uit naar de Stationsstraat, maar daar zijn we dus nog over in gesprek met de gemeente", laat een woordvoerder weten. ,,Maar als er duidelijkheid is, hebben we wel een pand nodig om cliënten tijdelijk te kunnen opvangen. Daarom willen we het pand aan de Kerkstraat niet meer verhuren." Zolang er nog geen duidelijkheid is wordt het pand anti-kraak bewoond. ,,Daarover hebben we afspraken met ADHOC, een organisatie waarmee wij ook op andere plekken samenwerken."