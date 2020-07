Alternatief voor Jeugdland in Etten-Leur

Dat zegt initiatiefnemer en vrijwilliger Myrthe Megens. De toegang is gratis dit jaar, maar om organisatorische redenen en vanwege hygiëne-eisen zijn er geen pannenkoeken of frietjes te krijgen en is er ook geen snoepwinkeltje.

Streng

Enkele weken geleden wilde een aantal enthousiastelingen onder wie Megens de koppen al bij elkaar steken, maar toen waren de regels nog wat te streng. Nu die weer wat versoepeld zijn, wordt de tijd rijp geacht voor een alternatief Jeugdland.

Megens kan dagelijks beschikken over vijf tot acht vrijwilligers. Wie nog een steentje bij wil dragen, mag zich melden via www.jeugdlandettenleur.nl.

Zelfverdediging

De komende vier weken, te beginnen op 21 juli, worden er op de dinsdag- en vrijdagmiddagen allerlei spannende en sportieve activiteiten georganiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met Mabuhay Self-Defence en de Buurtsprocoaches. Maar ook de mensen van Loods 11 verlenen medewerking.

Mabuhay is actief op gebied van weerbaarheidstraining en zelfverdedigingssporten. De jonge deelnemers kunnen dus een les Krav maga tegemoet zien. Maar er is ook een middag gepland waarop de kinderen graffiti mogen spuiten, er is een free run en een middag staat in het teken van lasergames.

Blokjesvoetbal

Maar er is vanzelfsprekend ook ruimte voor de activiteiten waarop de kinderen normaal kunnen rekenen in Jeugdland. Zoals een knotsbal- en een trefbaltoernooi, blokjesvoetbal en andere buitensport- en spelactiviteiten.

Quote Ouders mogen niet op het veld. Dan hoeven we ons niet druk te maken over de vraag of ze voldoende afstand houden. Myrthe Megens, Initiatiefnemer en vrijwilliger Jeugdland

Opgeven voor Jeugdland is niet nodig. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen de komende vier weken op dinsdag- en vrijdagmiddag terecht aan de Wipakker. Ouders mogen niet op het terrein, dit keer. Megens: ,,Zodat we ons helemaal op de kinderen kunnen richten en ons niet druk hoeven te maken over de vraag of ouders wel voldoende afstand houden.”

Eindfeest

Normaal was Jeugdland op 20 juli gestart en had dat evenement drie weken geduurd. Nu duurt het vier weken. Op de laatste dag, op 14 augustus, staat een afsluitend feest op het programma, voor alle kinderen, maar zónder hun ouders. Het hele programma komt online en is te zien op de website van Jeugdland.

In juli en augustus vindt ook weer de Street League plaats. Aanmelden daarvoor is wel nodig en kan via www.slel.nl.

Street League

De Street League is een competitie voor Etten-Leurse jongens en meisjes uit de groepen 7 en 8. Doel is om jongeren een educatieve, sportieve en nuttige vrijetijdsbesteding te geven. Daarnaast kunnen ze (bonus-)punten scoren voor sportief gedrag en via een maatschappelijke opdracht.