Als vrijwilliger stembureau 150 euro verdienen voor je club in Etten-Leur? Het kan nog!

Wie helpt, kan daarmee 150 euro voor zijn of haar vereniging verdienen. Dat bedrag kan oplopen als een vereniging meerdere leden heeft die in maart een stembureau bemensen.

De vergoeding voor vrijwillige stembureauleden in Etten-Leur is dit keer anders geregeld dan voorheen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van 150 euro, maar die is niet voor henzelf bestemd: zij verdienen dat bedrag voor een lokale club, vereniging of wijkhuis. De vrijwilligers kunnen door hun hulp aan te bieden dus een steentje bijdragen voor een club naar keuze.

Besparing

Het CDA kwam met het idee: besparen op ambtenarenuren en een extraatje voor de verenigingen in ruil daarvoor. De fractie kreeg op enig moment het gevoel dat niet alle verenigingen waren aangeschreven. Dus benaderde het CDA de gemeente. Een van de ambtenaren ging aan de slag en pakte de lijst met verenigingen die in 2019 subsidie kregen. Wat bleek: ,,We hebben er inderdaad een aantal gemist, vervelend genoeg.”

Dus hebben een aantal organisaties en clubs alsnog een uitnodiging gekregen. Dat zijn de Molenstichting Noord-Brabant, Heemkundekring Jan Uten Houte, Stichting Art2gether, KPJ Etten, Stichting Instuif ‘Het Zorgenkind’, Stichting Jeugdland, Stichting Wielertopsport Etten-Leur, Stichting Marathon Brabant, Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur, stichting Hart veilig Etten-Leur, Vrouwenvereniging ‘Oud en Jong’ en Just Dance (Nablijven Festival).

Ambtenaren

Ongeveer 80 procent van de 272 stembureauleden bestaat nu uit ambtenaren, de overige 20 procent uit vrijwilligers. Die verhouding kan veranderen als zich nog vrijwilligers melden.

Sommige verenigingen stonden niet op het gemeentelijk overzicht, maar meldden op eigen initiatief vrijwilligers aan. Dat waren Projectkoor Etten-Leur, Stijloren, de Turfrijders, Loods II, Rotaryclub en De Leurse Leut.

,,Anders dan voorheen zijn wij voorzichtig met het gebruiken van adreslijsten vanwege de AVG/privacy wetgeving", laat de gemeente in reactie aan het CDA weten. ,,Nu blijken we een lijst te hebben gebruikt die incompleet was, heel vervelend, maar we hopen het zo te hebben opgelost en een ieder een kans te hebben gegeven.”