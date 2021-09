Als Onur K. zijn gezin in Etten-Leur wurgde, deed hij dat bij vol verstand?

Vi­deo-verbinding voor nabestaan­den bij strafzaak viervoudi­ge gezins­moord Et­ten-Leur

18 mei ETTEN-LEUR/BREDA - De rechtbank in Breda wil dat de nabestaanden in de zaak van de viervoudige gezinsmoord te Etten-Leur het proces tegen verdachte Onur K. (34) ook in Turkije kunnen volgen via een video-verbinding.