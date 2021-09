‘Als je niet aan websites en smartphones gewend bent, kan die coronapas je best nerveus maken’

ETTEN-LEUR - Bij de bibliotheek in Etten-Leur liepen deze week tientallen mensen binnen die moeite hebben met hun ‘coronapaspoort’. ,,Mensen die niet weten wat een ‘DigiD’ is, stellen die een oud Nokiaatje delen. Die echt geen idee hebben wat ze moeten doen en bij ons aankloppen: ‘kunnen jullie me helpen’?”

Aan het woord is Willeke Rosdorff van de Nobelaer. En ze heeft prettig nieuws. De bibliotheek - of eigenlijk het Digi-Taalhuis dat bij de bieb hoort - kan inderdaad helpen. Op de woensdagen 29 september en 6 oktober houdt het Digi-Taalhuis extra inloopspreekuren, waar mensen gratis terecht kunnen met vragen over de CoronaCheck-app of een papieren alternatief.

Nerveus

Vanaf dit weekend is zo’n corona-toegangsbewijs verplicht voor toegang tot bijvoorbeeld horeca, theater en bioscopen.

,,We zien dat mensen gewoon niet zo goed weten welke stapjes ze allemaal moeten nemen. Dat is ook logisch: dit is allemaal nieuw. En als je niet gewend bent met websites en smartphones om te gaan, kan het snel héél ingewikkeld lijken. Mensen die om hulp komen vragen zijn soms behoorlijk nerveus als wij beginnen over DigiD’s of sms-verificatie. Soms weet iemand niet wat een sms is: ‘Kan ik dat wel?’ Maar wij kunnen dat allemaal uitleggen en iemand meenemen langs alle stapjes die nodig zijn.”

Met pas naar buiten

Het Digi-Taalhuis mikt erop dat Etten-Leurenaren die woensdag met vragen over hun ‘coronapas’ naar de bibliotheek komen, met een werkende app of papieren vaccinatiebewijs naar buiten lopen. Rosdorff: ,,Het is de bedoeling dat je één op één met een van onze vrijwilligers kunt praten, die je dan ter plekke helpt je corona-toegangsbewijs te regelen. Digitaal of geprint.”

Quote Als mensen niet weten wat een DigiD is of die nog moeten regelen, kunnen we daar ook bij helpen Willeke Rosdorff, De Nobelaer

Dat geldt dus ook voor mensen die geen smartphone hebben of niet weten hoe je apps installeert. Het enige wat bezoekers mee moeten nemen, zijn hun DigiD-inloggegevens. ,,Al hebben we gemerkt dat nog niet iedereen weet wat dat is, of hoe je het regelt.” Ook in dat geval is er geen man overboord: ,,Als mensen nog een DigiD moeten regelen, kunnen we daar bij de inloopspreekuren ook mee helpen. Dan vragen we die samen met mensen aan en mogen ze weer terugkomen als ze hun papieren binnen hebben.”

Het Digi-TaalHuis, onderdeel van de bibliotheek, helpt mensen op weg die moeite hebben met lezen, schrijven of de digitale wereld. ,,We hebben een fijne groep van 25 vrijwilligers die mensen helpen met concrete vragen tijdens inloopspreekuren. Daarnaast bieden we gratis cursussen aan waar mensen bijvoorbeeld kunnen leren met een computer om te gaan.”

Papieren formulieren

Donderdag werd trouwens bekend dat mensen binnenkort ook een papieren ‘coronapas’ aan kunnen vragen met hun burgerservicenummer; daarvoor moeten op korte termijn formulieren bij bibliotheken en gemeentehuizen komen.

De gratis inloopspreekuren voor de CoronaCheck-app vinden plaats in de bibliotheek in De Nobelaer op woensdag 29 september en 6 oktober van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig.