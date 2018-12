Iedereen die de begraafplaats bezocht, kreeg een kaarsje. ,,Er zijn ook veel mensen die hier geen overledene hebben liggen, maar die toch komen om in het algemeen te herdenken. We hebben een monument voor het ongeboren kind en een algemeen herdenkmonument. Daar mogen mensen die geen specifieke plek hebben om het kaarsje weg te zetten hem achterlaten.”, vertelt De Wit.

Donkere tijd

Het saamhorigheidsgevoel is een belangrijk deel van de avond. ,,Iedereen komt apart, maar je bent toch samen. Juist in deze donkere tijd, met de feestdagen in aantocht, is het gemis extra groot. Normaal gesproken worden de poorten naar de begraafplaats gesloten voordat de zon onder gaat. Het is een donkere maand en veel mensen werken tot laat, dus voor hen is dit een fijn moment om toch naar de begraafplaats te kunnen komen.”

Bloemist

Vorig jaar kon de avond niet doorgaan door het slechte weer. ,,We waren vanmiddag nogal ongerust in verband met de veiligheid van de tenten als het heel slecht weer zou worden. Gisteren waaide het heel hard, vandaag gelukkig niet. Tegen regen kunnen we wel.” Tijdens de zes voorgaande Lichtjesavonden waren er bloemstukjes te koop. Dit jaar kon dat helaas niet. ,,Na zes jaar wilde onze vaste bloemist het stokje doorgeven. We konden op korte termijn niemand vinden. We hopen dat we voor volgend jaar een andere bloemist vinden. We zijn een stichting en zijn afhankelijk van sponsoren en vrijwilligers, dus de bloemist moet bereid zijn de stukjes voor een lage prijs te verkopen.”

De bomen op de begraafplaats worden verlicht met gekleurde lampen, overal staan fakkels en er brandt een kampvuur. Bij dat kampvuur staren Henny en Beatrix van der Westen uit Etten-Leur in de vlammen.

,,Het kampvuur is zo mooi en warm. En als je in de vlammen kijkt, hoef je niet te praten. Het zet je aan het denken.”

Dierbaren