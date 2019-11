Als het iets meer mag stinken, kan Etten-Leur alsnog bouwen bij Schoenmakershoek

College Et­ten-Leur mag door met onderhande­ling verkoop Van Gogh Kerk

7 november ETTEN-LEUR - Wethouder Frank Vrolijk mag gaan onderhandelen over de verkoop van de Van Gogh Kerk in Etten-Leur. Daarvoor heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten gesteld. Ze wil bijvoorbeeld tijdens de besprekingen geïnformeerd welke kant het op gaat met de gesprekken. En voor wat betreft de glazen aanbouw? Daar is nog wel een weg te gaan.