Alleen in Etten-Leur zien ze de nieuwe 'sleepwet' niet zitten

De Wiv, in de volksmond ook wel de 'sleepwet' genoemd, geeft geheime diensten meer bevoegdheden. Hoe het kan dat juist de inwoners van Etten-Leur tegen de invoering van de nieuwe wet stemden? Ook De Vries weet het niet. ,,Wat ik denk: wat er in Etten-Leur wordt gestemd komt over het algemeen overeen met wat er gemiddeld in Nederland is gekozen. In heel Nederland is er met een nipte meerderheid tegen de invoering van de wet gestemd. En dat zie je dan ook terug in Etten-Leur", aldus De Vries.