Alle hens aan dek voor horeca met carnaval: ‘Helft van al het personeel weg sinds corona’

INTERVIEW Karin van Dongen kan geen huis tevoor­schijn toveren. Maar ze kan mensen wél helpen er eentje te vinden

ETTEN-LEUR - ,,Vorig jaar hielp ik iemand te verhuizen die al 60 jaar in hetzelfde huis woonde. Die man was verknocht aan zijn plekkie en wilde eigenlijk niet weg. Maar het moest, vanwege werkzaamheden. Laatst kreeg ik een appje van een van de kinderen: dat pa nu zo gelukkig is in zijn nieuwe appartement. Dat geeft een kick. Daar doe je het voor.”

8 februari