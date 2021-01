Alle Etten-Leurse hondenuitlaters bij elkaar

,,We hopen in elk geval op een hoop gezelligheid", aldus de oprichter van de groep. Daarnaast worden er in de zomer - wellicht ten overvloede, maar beter een keer te veel dan te weinig - oproepen gedeeld om je viervoeter voldoende te laten drinken.



Beheerder Patricia van den Hurk heeft een actieve rol. Ze deelt uiteenlopende zaken met de groep. Van oproepen van het asiel, met de vraag of iemand een fijn thuis weet voor een van hun opvanghonden, tot filmpjes van blije honden in de regen.



Ook leuk is het om te zien hoe Peter Boschman op 24 augustus een foto plaatst van een toekomstige Etten-Leurse hondenuitlaatplaatsbezoeker. Om vervolgens op 28 september een serie foto's te plaatsen van een stralende Dinky die helemaal blij is nu hij, eenmaal oud genoeg, bij Peter een nieuw thuis heeft gevonden. Er zullen in Etten-Leur ongetwijfeld al veel hondenbezitters zijn die inmiddels al lang en breed kennis hebben gemaakt met Dinky.