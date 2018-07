Alex Mathieu en Johan van Es pikken oude tijden weer op in Petits Saveurs in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Ze zijn blij met hun terugkeer naar Etten-Leur. Op een Frans aandoend binnenpleintje aan de Bisschopsmolenstraat, beter bekend als Het Regiment, hebben Alex Mathieu en Johan van Es zich in een nieuw horeca-avontuur gestort. De ondernemers runnen sinds deze week Petits Saveurs, een restaurant dat zich richt op lunches maar waar op vrijdag en zaterdag in de avonduren ook een verrassingsdiner wordt geserveerd.

De naam van het restaurant is een variant op een gelijknamig en veel groter restaurant dat onder dezelfde eigenaren tot 2014 succesvol draaide in de voormalige zeepfabriek aan de Geerkade. Maar na een financieel conflict met de verhuurder van een pand aan het Van Bergenplein, waar de mannen tussen 2008 en 2010 zijn begonnen, kwam er vier jaar geleden een abrupt en vervelend einde aan de activiteiten in de Saveur.

'Verborgen pareltje'

,,Aan het Van Bergenplein hebben we tussentijds ons vijfjarig contract opgezegd. Daar hebben we in 2014 letterlijk de rekening voor betaald. Het heeft ons altijd gefrustreerd dat we niet op een fatsoenlijke manier afscheid hebben kunnen nemen van onze klanten. Als je failliet gaat, betekent dat niet automatisch dat je als ondernemer bent mislukt. Gelukkig zijn wij nu weer terug en nog wel op een plek die je gerust een verborgen pareltje van Etten-Leur mag noemen. Het begon bij ons ook echt te kriebelen om in onze vertrouwde gemeente weer iets te gaan doen'', zegt Alex die de periode heeft overbrugd als bedrijfsleider van een restaurant in Waalwijk. Johan bleef op diverse plekken in Etten-Leur in de horeca actief.

Het verschil met de vroegere situatie is dat de ondernemers zich nu focussen op de lunch. Daar is de Bisschopsmolenstraat, vlakbij het centrum, een uitgelezen plek voor. ,,Wij hebben leuke winkeltjes om ons heen. Daar was ik zelf ook aangenaam door verrast. Het doet allemaal een beetje Frans aan. Wij hebben een Franse naam en een Franse keuken. In dat opzicht past het allemaal. Onze voorgangers Martijn en Caroline Hoetjes hebben echt iets moois achtergelaten. Maar ook zij waren, net als wij, weer aan een volgende uitdaging toe'', zeggen de ondernemers.