Alcoholverbod Etten-Leur ‘niet per se bedoeld om alcohol te verbieden’

Zuur verlies voor Hoeven, Molenschot gaat Neerlandi­a'31 voorbij

DSE begon goed aan de wedstrijd maar werd steeds slordiger. Dit is voor DSE het vierde verlies op rij. Naast DSE had ook Hoeven geen makkelijke wedstrijd. Het was een strijdlustige wedstrijd waarbij Steen diep in blessuretijd aan het langste eind trok. Molenschot speelde de eerder gestaakte wedstrijd tegen OVV ‘67 uit, in vijf minuten wist het nog twee keer te scoren.

19 mei