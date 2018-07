'Alcoholgebruik onder 18-minners? Hoe komt u erbij?'

Veel rook bij grote brand in pand 'De Burgemees­ter' in centrum Et­ten-Leur

5:38 ETTEN-LEUR - Bij een brand in een pand in het centrum van Etten-Leur is woensdagochtend de nodige rook vrijgekomen. Omstreeks 4.00 uur brak er brand uit in het pand van 'De Burgemeester op de Markt'.