Al veel belangstelling voor nog te bouwen woningen project Hof van Hoop

De Bunte Vastgoed Zuid BV verwacht in het derde of vierde kwartaal van dit jaar met de verkoop te beginnen en niet lang daarna met de bouw. ,,De belangstelling is nu al dermate groot dat we in de eerste maanden van 2019 denken te kunnen beginnen'', zegt directeur Ruud in 't Groen van de Bredase vestiging van de vastgoedonderneming.