Airco vliegt in brand op dak van fabriek in Etten-Leur

Et­ten-Leur­se groepen drie krijgen boekje over activitei­ten buiten

1 mei ETTEN-LEUR - Alle leerlingen van de groepen drie van de Etten-Leurse basisscholen krijgen na de meivakantie een boekje met vijftig tips over activiteiten die ze buiten kunnen doen. 'Vijftig dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde', luidt de titel van het boek dat door Petra Wevers in opdracht van IVN Etten-Leur is geschreven in samenwerking met de Stichting Buitenmakelaar.