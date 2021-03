Agrarisch bedrijf Etten-Leur krijgt boete voor in dienst hebben acht illegale werknemers

Hoogbejaar­de (88) moet binnen week hospice uit ‘omdat hij per ongeluk niet doodgaat’

24 februari ETTEN-LEUR - Schrijnend en schandalig, noemt Sylvia van Beers het. Haar vader is twee maanden geleden opgenomen in het hospice van Avoord in Etten-Leur, moet daar per 1 maart uit ‘omdat hij per ongeluk niet doodgaat’, maar heeft geen woning om naar terug te keren.