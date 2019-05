Agent gewond na aanhouding met geweld in Etten-Leur

Nieuw Ettens festival: Kleur Et­ten-Leur

8 mei ETTEN-LEUR - Theater, kunst, dans, sport, spel, shoppen, eten en drinken. Het is allemaal te beleven tijdens Kleur Etten-Leur dat 26 mei voor het eerst wordt gehouden in het centrum van de gemeente op het Burchtplein, Raadhuisplein en in het winkelcentrum.