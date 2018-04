Agent beschermt zichzelf met dienstfiets, man uit Etten-Leur aangehouden

Geen massale staking leraren in West-Brabant, ongeveer de helft geeft vrijdag toch les

8:11 WEST-BRABANT - Niet alle basisscholen in West-Brabant sluiten vrijdag 13 april de deuren. Ongeveer de helft van de juffen en meesters staakt voor een lagere werkdruk en meer salaris. In Breda gaan in ieder geval 27 van de 28 INOS-scholen dicht. In Bergen op Zoom wordt deze dag een demonstratie op de Grote Markt gehouden. Maar er zijn ook scholen die komende vrijdag juist aangrijpen om open dag te houden.