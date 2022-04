Afvalzakken met plastic en blik verdwijnen uit Etten-Leurs straatbeeld

Lindsay van Zundert gaat vanavond het ijs op voor WK-finale kunst­schaat­sen: hoe ver kan ze nog klimmen?

Voor de tweede keer binnen een jaar staat Lindsay van Zundert in de finale van het WK kunstrijden. Eind maart 2021 klom de toen 16-jarige tiener uit Etten-Leur in die eindstrijd op van plek 24 naar 16. De vraag is hoever ze ze vanavond rond de klok van 19.00 uur nog kan komen in de Sud de France Arena van Montpellier.

25 maart