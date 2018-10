Afvalwater geloosd in Etten-Leur: schuimkoppen op de N640

Anticipe­ren op klimaatver­an­de­ring: zoete piepers en sojakor­rels in West-Bra­bant

9:18 LAGE ZWALUWE/ZEVENBERGEN - Het was heel lang heet en droog deze zomer. Hoe kunnen akker- en tuinbouw anticiperen op de klimaatveranderingen? Andere landbewerking en irrigatie? Wachten op de dag dat wetenschappers alle landbouwgewassen droogtetolerant kunnen maken? Of nu al beginnen met het telen van alternatieve gewassen zoals zoete aardappelen, sojabonen, kidneybonen, meloenen, veldbonen of sorghum (kafferkoren)?