Afvalellende in Etten-Leur: wel een kliko, geen sleutel om hem open te maken

Et­ten-Leur tevreden over afvalinza­me­ling

13 februari ETTEN-LEUR - Het college van Etten-Leur is tevreden met hoe de afvalinzameling dit jaar gaat. Wethouder Kees van Aert lichtte donderdag een brief toe die aan de raad is verstuurd, met daarin de resultaten tot nu toe. "Er zijn wat kleine puntjes, noem het kinderziektes, in de afvalinzameling in januari", zo zei hij.