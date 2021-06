Afvalbelasting Etten-Leur stevig omlaag en mogelijk camera's tegen bijplaatsen troep bij containers

Ultiem vrijheids­ge­voel, in je blootje op vakantie: ‘Het is even spannend, maar voelt al snel normaal’

17 juni ZEVENBERGEN - Bloot vakantie vieren, oftewel op nakation gaan, is een snelgroeiende markt in de toeristenindustrie. Inmiddels weten ook jongere generaties de naturistencampings te vinden, zoals de camping van stichting Mens en Natuur in Zevenbergen. ,,Nakation zit minder in het verdomhoekje.”