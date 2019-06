Afscheid wethouder Van Hal op 5 juli

Jan van Hal (75) kwam in 1990 voor het CDA in de gemeenteraad. Hij was veertien jaar fractievoorzitter en ruim tien jaar wethouder. Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Verkeer en vervoer en Cultuur, toerisme en recreatie. Hij was betrokken bij veel succesvolle ontwikkelingen in Etten-Leur, zoals de bouw van De Nieuwe Nobelaer.