Afscheid van wethouder Jan van Hal: ‘We zullen hem echt missen’

Aldus burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur maandag bij gelegenheid van de installatie van wethouder Ger de Weert over zijn voorganger, Jan van Hal. Officieel wordt nog afscheid van Van Hal genomen. Hij was er maandag nog niet aan toe om aanwezig te zijn bij de wisseling van de wethouderswacht.

Ronnie Buiks joeg de behoorlijk goed gevulde raadzaal rond 23.30 uur nog even schrik aan door aan te kondigen dat hij acht A4-tjes had voorbereid om zowel Van Hal als vervanger Paantjens in het zonnetje te zetten, ‘en die ga ik voorlezen ook.’ Maar hij bleek ook met minder tekst toe te kunnen om beiden de lof verdiende lof toe te zwaaien.

Over Van Hal: ,,Het eerste wat door mijn hoofd schoot bij het opmaken van deze tekst is zijn doorzettingsvermogen. Ik had ook kunnen noemen integer, betrouwbaar, toegankelijk, vriendelijk, verstand van financiën, cultuur hoog in het vaandel. Een fijn mens in de omgang.”

,,Ik heb hem zien vechten om terug te komen", vervolgde Buiks. ,,Dat was ook zijn doel. Hij moest en zou terug gaan komen. Tijdelijk vervangen worden was al een hele stap voor Jan. Laat staan stoppen. Dit alles omdat Jan zo betrokken was bij Etten-Leur.” Van Hal was trekker van diverse grote projecten als de Nieuwe Nobelaer. Buiks: ,,Een man van weinig woorden met veel verstand van zaken. Meer dan jammer dat hij moest stoppen. We zullen hem echt missen. Als mens, maar ook als wethouder.”

Ook niets dan lof voor Jan Paantjens, die terug keert in de gemeenteraad van Halderberge. Paantjens de ‘supersub’. ,,Hij deed hier mee of hij al die jaren in de basis had gestaan. Ook zijn vertrek wordt als een groot gemis gezien.