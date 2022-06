Afscheid na 49 jaar zorg: ‘Besef dat partner van patiënt ook steun nodig heeft, dringt maar langzaam door’

Het piept al jaren op Vosdonk in Et­ten-Leur, maar waar? ‘Een keer kreeg ik er letterlijk hoofdpijn van’

ETTEN-LEUR - Het piept. Al jaren, zo blijkt. Bewoners uit de wijk De Grient klagen er over. Maar ook andere omwonenden van industrieterrein Vosdonk in Etten-Leur ervaren hinder. Waar het gepiep vandaan komt? ,,We onderzoeken het, maar wij weten het ook nog niet.”

16 juni