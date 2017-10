Afrikaans feest in Etten-Leurse Nobelaer

Nyakwesi Mujaya is nog maar net in Nederland, maar ze heeft al op een markt gestaan in Antwerpen, heeft met enkele zakelijk partners kennisgemaakt én ze bereidt zich voor op haar rol als spreker tijdens Afrikaribu. Dit evenement heeft zaterdagavond voor de eerste keer plaats in Nieuwe Nobelaer, vanaf 18.00 uur.

Ze zit aan tafel met collega Suzanne ter Haar, zakelijk partner, maar ook vriendin. In 2012 ontmoetten ze elkaar in Tanzania, waar Mujaya al zeven jaar de stichting Makini runt. De Etten-Leurse Ter Haar richtte er in 2014 Get Up Tanzania (GUTz) op: een organisatie die erop is gericht het hiv-bewustzijn te vergroten.

Moeilijke boodschap

De twee organisaties zijn gaan samenwerken. De voormalige straatjongeren van Makini, die zich ontwikkelen op onder andere het gebied van theater, zijn de ideale brug om de moeilijke boodschap bij de lokale bevolking te krijgen. ,,Hulp zoeken bij hiv is een stap. Door het bespreekbaar te maken, zorgen we ervoor dat mensen die stap tóch zetten'', zegt Suzanne ter Haar.

Samen hebben ze Afrikaribu opgezet, een evenement met een diner, muziek en informatie. Mujaya is de hoofdspreker.

De Tanzaniaanse vindt het belangrijk dat mensen hun platte beeld over Afrika loslaten: donateurs hebben het gevoel dat hun geld verkeerd terecht komt. De plaatselijke mensen zouden niet actief zijn. Dat is niet terecht, vindt ze. Het team is jong, ambitieus en actief.

Het is hun eerste GUTz-evenement in Nederland en de uitdagingen zijn duidelijk. De kunstenaars Jacqueline Braat en Anja Boot hebben kunstwerkjes verkocht ten behoeve van GUTz.