Afhaalbieb razend populair, maar krijgt geen vervolg

Bewoonster beschoten huis Et­ten-Leur: 'Wij denken aan baldadig­heid’

9 januari ETTEN-LEUR - De familie die woont in het huis in Etten-Leur dat vrijdagavond is beschoten, gelooft niet dat sprake is van een doelgerichte aanslag. ,,We hebben met niemand problemen. Er is niks aan de hand, we houden het op baldadigheid", zegt de moeder.