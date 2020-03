Afgelasting door corona: ‘We zetten mensen als het ware achter de geraniums’

Hans Honcoop, secretaris van MSV Baroniespoor, vindt het 'zeer spijtig' dat de jaarlijkse open dagen niet door kunnen gaan. Toch staat hij vierkant achter de beslissing dij hij samen met zijn medebestuursleden heeft genomen. ,,Laten we wel wezen, ik moet ook aan de gezondheid van onze leden en de bezoekers denken. Veel van hen zijn al wat ouder en behoren daarmee toch tot de risicogroep. De jeugd overleeft het wel."



Vooralsnog is het wel de bedoeling om de open dagen in te halen, maar een datum is nog niet geprikt. ,,Misschien ergens in het najaar. We willen toch graag laten zien wat we doen. Al lopen we dan niet gelijk met de landelijke modelspoordagen."