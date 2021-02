AED moet achter cijferslot na vernielingen: ‘Zo gaat kostbare tijd verloren bij reanimatie’

Welke Et­ten-Leur­se verenging wil steun? Er is 183.000 euro, maar bijna niemand maakt er gebruik van

27 februari ETTEN-LEUR - Er is een regeling, een vangnet, voor kleinere (culturele) verenigingen in Etten-Leur en voor de buurthuizen. Daar wordt tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. Dat is deels de 'schuld’ van de gemeente, maar mogelijk ook is de steunmaatregel onvoldoende bekend. Dus: wie wil een deel uit de ruif met 183.000 euro?