Adwin de Kluyver schreef over Antarctica: ‘Ik ga geen tweede keer, het is te kwetsbaar’

Man die 17-jarig meisje van de fiets trok in Halsteren wilde haar verkrach­ten, zegt politie

6 september HALSTEREN - De nachtelijke aanval 10 augustus op een fietsend meisje in Halsteren was geen mislukte straatroof of ander ‘gewoon’ geweldsmisdrijf, maar een poging van de dader om het 17-jarige slachtoffer te verkrachten. Tot die conclusie is de politie gekomen.