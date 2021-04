Advocateneend is uitgebroed: negen kuikens!

Boa’s druk met coronahand­ha­ving: meer klachten over hondenpoep, parkeren en illegaal afval in Et­ten-Leur

14 april ETTEN-LEUR - Vanwege de controle op het naleven van de coronaregels, bleven andere zaken in Etten-Leur liggen en steeg het aantal overlastklachten enorm. Uit het jaaroverzicht van de gemeente blijkt dat de bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) veel tijd hebben gestoken in onder meer bezoeken aan winkels, kappers en sportclubs, in controles op samenscholingen van met name jongeren en in controles op de toegang van verzorgingshuizen.