Advocaat wil vrijspraak na uitblijven onderzoek naar oorzaak uitbranden camper: ‘Ik steek nooit spullen in brand’

ETTEN-LEUR/BREDA - Omdat de oorzaak van de brand in een camper in Etten-Leur niet is onderzocht, wil advocaat Dirk Stoof vrijspraak voor verdachte René N. ,,Het is niet uit te sluiten dat de brand per ongeluk is ontstaan.''

Officier van justitie Kristel Simpelaar is echter overtuigd dat de 49-jarige N. het deed en eiste twintig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

De brand ontstond op 28 maart van dit jaar in een camper op de oprit van een woning aan de Kloosterlaan in Etten-Leur. De camper werd al enige tijd bewoond door N. die ruzie had met zijn partner.

N. was die dag laveloos en had weer een ruzie met haar gehad. Hij belde zijn moeder dat hij de boel in brand zou steken, vertelde moeder van N.

Erna belde hij nog dat hij het ook echt had gedaan en dat hij onderweg was naar Dinteloord om daar de boot óók in brand te steken.

Daarnaast was er nog een getuige die N. zag wegfietsen bij de camper, terwijl er rook uit kwam. ,,Dan moet je 112 bellen'', was N.'s koele reactie op de opmerking die hij daarover kreeg. Voor Simpelaar is dat allemaal bewijs dat N. de camper in brand stak.

Laveloos

Maar zelf ontkent N. dat. Hij was laveloos en verklaarde donderdag bij de rechtbank dat hij bijna niks meer weet van die avond. ,,Maar ik steek nooit spullen in brand.’’

En daarnaast wezen hij en zijn advocaat erop dat de politie geen onderzoek had gedaan naar de oorzaak van de brand. Dat het ook kan dat die per ongeluk is ontstaan, bijvoorbeeld door een smeulende sigaret.

Gezinsmoord

Dat het onderzoek niet is gedaan, komt doordat op dezelfde avond de politie bijna volledig was gefocust op de gezinsmoord, waarbij twee kinderen, hun moeder en hun oma om het leven kwamen aan de Dasseburcht in Etten-Leur.

De rechtbank doet 3 september uitspraak.