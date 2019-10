Advocaat na melding schietpartijen: ‘Burgemeester Etten-Leur moet ingrijpen in stalkingsdrama’

Make-over voor Oderkerk­park: ideeën van Ettense inwoners nu te zien in tentoon­stel­ling

6:01 ETTEN-LEUR - Het Oderkerkpark in Etten-Leur is door omwonenden onder de loep genomen. In juli dit jaar vroeg de gemeente aan de inwoners van de stad wat zij graag anders zouden zien aan het park, en deden zij onderzoek naar de gebruiksfunctie van het park. Al de opgedane ideeën worden drie dagen lang tentoongesteld in de kapel bij Oderkerkpark.