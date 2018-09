Advocaat: 'GGZ liet cliënt te vroeg vrij'

ETTEN-LEUR - Een 55-jarige man uit Etten-Leur was psychisch nog niet in staat om op zichzelf te wonen. Mede daardoor zou hij in de middag van 26 april mogelijk zijn appartement in brand hebben gestoken. Dat bepleitte advocaat Mine Akça in de rechtbank in Breda.

Van opzettelijke brandstichting was ook geen sprake, zei ze. Ze vroeg vrijspraak. ,,De stap naar zelfstandig wonen is destijds veel te snel gegaan, verdachte was ziek. De GGZ had beter moeten weten. Dat heeft de GGZ ook achteraf zelf geconstateerd."

Drie jaar

Officier van justitie Janne Kerkhofs ging op basis van verschillende getuigenverklaringen uit van opzettelijke brandstichting. Zij eiste drie jaar gevangenisstraf waarvan één voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Na de celstraf moet dan behandeling in een kliniek en een beschermde woonvorm volgen.

De verdachte verklaarde dat hij die dag veel alcohol had gedronken, met een sigaret in slaap was gevallen op de bank en vlammen zag toen hij wakker werd. Hij had de brand geblust en daarna even gebeld met zijn begeleider bij de GGZ. Toen hij weer omkeek, stond de bank weer in brand. Hij rende vervolgens in paniek de straat op en vroeg om hulp.

Sigaret

,,Ik weet niet hoe de brand ontstaan is, misschien door de sigaret. Ik leef sinds de brand in rouw. Ik zag al mijn tekeningen, mijn werk van twintig jaar in vlammen opgaan."

De verdachte woonde tijdens de brand nog niet lang zelfstandig, nadat hij daarvoor drie jaar in een kliniek was opgenomen. Volgens een psychologisch rapport is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar vanwege psychische problemen en verslavingen.