Adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing van Etten-Leur ‘te weinig om advies gevraagd’

Het eerste frietje van Nederland werd gebakken in Breda en bestaat nu 150 jaar

30 september BREDA - Op de Bredase kermis in 1868 verkocht Madam Frits het eerste frietje ooit in Nederland. Sindsdien kunnen we de gefrituurde aardappelstaafjes niet meer wegdenken uit onze snackbar. Tegenwoordig combineren we ze met talloze sauzen en toppings. De puntzakken friet vieren vandaag hun 150e verjaardag.