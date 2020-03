Advies in Etten-Leur: zó bouw je huizen voor oudere bewoners

Italië op slot door corona, maar deze transpor­teur heeft het extra druk

10:00 ETTEN-LEUR - Heel Italië mag dan op slot zijn gezet vanwege corona. Maar het internationale goederentransport is vooralsnog springlevend. Bas Group in Etten-Leur, met 200 medewerkers gespecialiseerd in vrachtvervoer per trein naar het door corona besmette Noord-Italiaanse Lombardije, heeft het sinds enkele weken juist extra druk.