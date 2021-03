Adjunct Nieuwe Nobelaer wordt theaterdirecteur in Weert

Eerbetoon aan zieke gitarist Golden Earring gaat toch door: Radar Love donderdag op carillon Breda

9 maart BREDA - Het had niet veel gescheeld of Breda was donderdag een van de weinige gemeenten waar het nummer Radar Love van Golden Earring niet op het carillon van de Grote Kerk was gespeeld. Het eerbetoon aan de zieke George Kooymans gaat nu toch door.