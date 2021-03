Adje uit Etten-Leur fietst al 35 jaar naar haar werk in Breda

Vanaf 1985 zo’n 16 kilometer per dag, 80 kilometer in de week. Dan voor het gemak naar boven afronden met wat recreatie kilometers en je komt uit op 150.000 oftewel bijna vier keer rond de aarde. De fiets staat nu sinds coronatijd in de garage ,,maar” zegt de goedlachse Adje ,,dit afgelopen jaar thuiswerken was weliswaar niet fijn, ik miste mijn collega’s, het is wel een mooie overgang naar mijn nieuwe leven als pensionado”.

Werk genoeg

De van oorsprong Leurse ging na de HAVO meteen werken. ,,Ik was altijd al goed in bedrijfsadministratie en je leerde in de praktijk. Er was werk genoeg” vertelt ze. Adje tufte op haar Puch Maxi naar haar eerste baan in Prinsenbeek.

Wat later, op 20 november 1975, was de start van haar carrière bij Centraal Assurantiebedrijf in Breda maar nog geen jaar later kwam er een vacature bij zusterbedrijf Midglas Glasassurantie. De medewerkers daar mochten zelf hun nieuwe collega kiezen. Adje was al een bekend gezicht. Ze kwam maandelijks langs de bureaus van beide bedrijven om de bijdrage voor de personeelspot op te halen, handje contantje. ,,Ze kozen mij” lacht Adje.

Van schrijfmachine naar computer

Sindsdien is deze specialist op het gebied van polissen haar bedrijf trouw gebleven. Ze maakte de ontwikkelingen van ouderwetse schrijfmachines via ponsplaatjes naar computers mee en stond vele relaties telefonisch te woord. Toen het bedrijf zich in Princenhage vestigde begon het sportieve bloed te kriebelen. Op de fiets van Etten-Leur naar Breda vice versa was best te doen. Goed voor lichaam en geest, dus bleef de auto in de garage.

Terugkijkend zegt Adje: ,,Het was leuk met de collega’s en ik heb het werk altijd prima gevonden. In polissen zit veel variatie.” 1 April 2021 is de officiële pensioendatum maar op 25 maart gaat Adje haar spulletjes en sleutel inleveren. Het afscheidsfeest komt nog.