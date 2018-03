Action Etten-Leur verhuist naar Markthof

De medewerkster van de Action op de Markt in Etten-Leur neemt een grote hap adem. Haar ogen gaan wijd open. Ze staat op het punt om te reageren op mijn vraag of het klopt dat de Action gaat verhuizen. Ze knijpt haar lippen echter stijf op elkaar. Maar haar blik verraadt dat er iets te gebeuren staat. Wat zij niet kan zeggen, wordt een paar minuten later wel bevestigd vanuit het hoofdkantoor. "Ja, het klopt. In de loop van mei krijgen we de sleutel van ons nieuwe pand. Begin juni gaan we open", aldus een woordvoerster.

Geruchten

Al weken, maanden, jaren gonst het van de geruchten dat de Action zou verhuizen. Nu is dat dan eindelijk officieel bevestigd."De algemene trend is dat we zoeken naar betere en grotere locaties. Sowieso groter dan duizend vierkante meter", vertelt de woordvoerster, die verder niet in detail kan treden. Action verhuist naar het pand waar tot voor kort Pierre de Jonge Casino in zat. Deze heeft inmiddels de deuren geopend aan het Burchtplein. Niet alleen de c

Casino-locaties komt vrij voor de Action, maar ook het naastgelegen pand. Hier zat eerst nog modezaak Takko, maar die is verkast naar de overkant van de straat en heropent daar komende woensdag. Jan Pollemans reageert namens ondernemersvereniging Promenade verheugd op de komst van Action. "Publiekstrekkers zien we in algemene zin graag komen. De Action valt absoluut in de categorie en dus is het een aanwinst.

Bezoekersstroom

Ondernemers op de Markt kijken iets anders tegen de verhuizing aan. Een aantal van hen zal de stroom bezoekers van de Action straks moeten missen. "Het is voor mij zo'n beetje de druppel", zegt Ed van Wijk van Party-Pack. Een kleine zeven jaar geleden werd hij buurman van de Action en nog maar een paar maanden geleden rondde hij een herinrichting van de zaak af. "Ik vertrek binnenkort naar Zundert. Was dat al wat eerder van plan, maar nu de Action hier weggaat, zullen mensen vanuit het centrum minder de moeite nemen om deze kant op te komen."

Herinvulling